Saša Matić kupio luksuznu vilu u diplomatskom naselju

Pjevač Saša Matić (41) navodno je pazario luksuznu vilu u diplomatskom naselju na Košutnjaku.

Trenutno se skupocijena nekretnina renovira, a kada se završe radovi, pjevač će se sa porodicom useliti u novi porodični dom.

Matić je imao želju da sa porodicom živi u kući sa velikim dvorištem, a u novom domu imaće i muzički studio.

"Saša je kupio kuću u diplomatskom naselju na Košutnjaku, koja će uskoro postati dom za njegovu porodicu. On je oduvek želeo da baš na tom mestu ima kuću, i to je ispunio. Trenutno je u toku renoviranje, a Matić se u konsultaciji sa stručnim ljudima dogovorio da se nekoliko stvari promeni. To i jeste razlog zašto nije mogao odmah da se useli. Radnici su nedavno počeli i da preuređuju proctor", rekao je izvor blizak pjevaču.

"Kako je Saša neko ko obožava muziku, sasvim je logično što je odlučio da u domu napravi i studio. Majstori su počeli da rade prostorije koje su planirane za studio, a Matić sa svojim saradnicima bira opremu kojom će opremiti ovaj kutak. Pored studija, on će napraviti još neke promene, pa će u jednom delu kuće biti izgrađen mini spa-centar. Matiću i njegovoj porodici je bilo veoma bitno da imaju deo za opuštanja, a šta je bolje od spa-centra. Pored saune i džakuzija biće izgrađen i manji bazen", ispričao je izvor prenosi Alo.rs.

Matićeva supruga Anđela brine da svaki kutak u njihovom domu bude baš po ukusu porodice Matić.

"Sašine ćerke, kao i supruga veoma su uzbuđene zbog preseljenja. Anđelija sa arhitektom radi na uređenju doma, a poseban akcenat se stavlja na dečje sobe koje se rade za njihove princeze", dodaje izvor blizak porodici Matić.