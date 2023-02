Saša Matić odbio hit koji je njegovom bratu promijenio život

Pjevači često umiju da kažu da pjesma pronađe izvođača, a ne izvođač pjesmu, a sa tim se slaže i jedan od najpopularnijih - Dejan Matić.

Nedavno se pričalo da je jedan od njegov najvećih hitova "Niko i neko" trebao da završi u rukama njegovo brata Saše, kao i da mu je žao što se ta numera nije našla na njegovom repertoaru.

"Nije mu žao, nego je odbio. Rekao je da nije to on i ja sam došao kod Slavkonija, bila je neka Liga šampiona sećam se i on mi kaže da želi da čuje moje mišljenje za tu pesmu, a ja kad sam čuo odmah sam rekao da je to to", prisjetio se Dejan, kome se kao i mnogim njegovim kolegama desilo da pjesma zaživi "sa zakašnjenjem".

"Bio je Grand festival, čini mi se 2006. godina i tada pesma nije osvojila nijednu nagradu, ali je posle šest meseci bila hit, najslušanija pesma u tom periodu. Jednostavno pesma koja je meni promenila život sigurno", ponosno je ispričao Matić.

Ipak, i njemu se tokom dvije decenije bogate karijere desilo da je odbio pjesmu koja je postala jedan od najvećih hitova na estradnoj sceni.

"Moram da priznam da je bilo situacija da sam i ja odbio neke pesme, ali mi nije žao danas jer peva moj brat i veliki prijatelj Jovan Perišić. Odbio sam pesmu 'Rado te se setim ljubavi stara'. Taman što sam izdao album i ponuđena mi je ta pesma, ali nisam hteo ljude da kočim i da me čekaju, kada ću ja to da snimim i da izdam. Rekao sam Maretu tada 'Ako ne prodaš pesmu dok ja budem snimao sledeći album, to je to onda suđena je, a ako je prodaš želim sreću onome ko je bude pevao'. I eto snimio je Jovan i kao da sam je ja snimio", otkrio je Dejan koji tvrdi da uvijek radi sve iz srca, što je samo jedan od razloga zbog čega je omiljenim među kolegama i publikom, prenosi Pink.rs.