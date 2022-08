Saša Matić otkrio od koga je dobio najveći bakšiš

Pjevač Saša Matić otkrio je da je najviši bakšiš koji je u životu dobio bilo 2.000 maraka od pokojnog Zorana Šijana.

Matić se prisjetio poziva koji se ne odbija iz "Kluba M" i kako je otpjevao pjesmu za nezamislivu sumu.

"Svirao sam po klubovima u Beogradu, nisam imao album. Perica Ognjenović je išao iz Zvezde u Rusiju, ja mislim da igra i pravio je oproštajno veče. I zovu me tad iz 'Kluba M', i kažu mi da je tu pokojni Zoran Šijan i hoće da dođeš ti samo da mu otpevaš 'Dva galeba bela'. Ovamo kod Perice sve već bilo završeno i rekoh ajde da idemo. Ja došao u 'Klub M' uzmem mikrofon i krećem. I kako ja pevam on meni daje novčanicu, ja stavljam u džep, daje mi i drugu, ja i nju stavljam u džep. I kad sam završio odem sa drugom do toaleta i zamolim ga samo da mi proveri šta sam stavio to u džep, on vadi i kaže 'to su ti 2.000 maraka'", ispričao je Matić u "Sceniranju".

Međutim, kako kaže, kad god bi gostovao negdje, ili upao nekome u svirku, sav bakšiš koji bi dobio na mikrofon ostavio bi tome ko pjeva.

"Uvek sam to radio ako je neko veselje i svira drugi bend, a ja uzmem malo vremena, ja njima ostavim bakšiš koji dobijem na mikrofon. Tako i sada, uzmem te novčanice i vratim se da ih dam Vladi, koji je pevao to veče", prisjeća se Saša i navodi kako pjevač nije htio da ih uzme, već je zahtijevao da ga vodi na doručak, prenosi Telegraf.