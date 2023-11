Saša Popović: Šaban mi je tražio 200 maraka za dolazak u emisiju

Saša Popović je tokom svoje karijere prošao kroz mnogo situacija sa brojnim pjevačima, a jednom prilikom je ispričao anegdotu koja mu se desila sa pokojnim Šabanom Bajramovićem.

On je, naime, zaboravio da dođe na jedno snimanje, a kada ga je Popović pozvao, Šaban mu je tražio 200 maraka za dolazak.

"Godine 1994. napravio sam pesmu 'Medeni kolači' i pozvao Dragana Kojića Kebu, pokojnog Rođu Raičevića i Šabana Bajramovića da napravimo 'Grand kvartet'. Čak se i Šabanu dopala pesma i mi smo sve to snimili kod Željka Mitrovića. Svi su tu pesmu otpevali i sad treba da je prvi put emitujemo na televiziji. Trebalo je da ide sve na Trećem kanalu u direktnom prenosu u devet uveče. Došli smo Keba, Rođa i ja, svi s gitarama i oni nam kažu: 'Ljudi, imate još pet minuta do uključenja', ali nema Šabana Bajramovića! Kako ćemo bez njega?", ispričao je svojevremeno u "Zvezdama Granda" Popović, pa nastavio:

"Kad je prošlo već nekoliko minuta, mi se poređali na sceni, ali on ne dolazi, nema ga. Ništa, mi, ko popišani, sklonimo se sa scene. Tad nisu postojali mobilni telefoni, pa sam tražio fiksni da ga pozovem. Okrenem Šabana, on se javi. Kažem ja: 'Šabane, gde si ti?', a on meni: 'Ej, Sale, pa gde si ti'. Ja mu objasnim da ga čekamo na sceni i da treba da pevamo pesmu po dogovoru, a on će meni: 'E, pa što nisi poslao 200 maraka, onda bih došao'".

Ipak, niko se nije naljutio na njega.

"Posle smo izgladili sve to. Nije ni bitno na kraju da li smo mu dali pare, Šaban je ispao šmeker u svakom slučaju. Počeli smo da se šalimo, rekao je da je zaboravio da treba da dođe i to je bilo to. Šta da radimo, dešava se", zaključio je Saša, prenosi 24sedam.rs.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.