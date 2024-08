Saša Popović nije prebolio gubitak jedne osobe: "Ne znam šta bih dao da popričam sa njim"

Kreativni direktor "Granda", Saša Popović, jedan je od najuspješnijih ljudi u svijetu šoubiznisa, a ono što je zanimljivo je da se nikada nije "uzdigao" zbog te činjenice, sve zahvaljujući njegovim roditeljima.

Svojevremeno je za domaću javnost ovako govorio o svojim roditeljima.

"Majka je odigrala veliku ulogu kada sam ja rekao da neću više da studiram. Otac mi je bio stvarno strog, a znaš kakva je majka, uvek kao: 'Nemoj da ga diraš, molim te ostavi ga, nemoj, on voli muziku'", ispričao je Saša, a potom dodao:

"Kad čujem da neko ne priča sa roditeljima, bilo da je sa ocem ili sa majkom… Pa ja ne znam šta bih dao, svo bogatstvo, da Bog može da mi namesti da samo sat vremena popričam sa svojim roditeljima, pogotovo sa tatom."

Popović je tada takođe otkrio da su ga trud, rad, upornost i disciplina doveli do vrtoglavog uspjeha, ali i da njegov put ka vrhu nije bio ni malo jednostavan.

"Onu harmoniku stavim na leđa i od centra grada idem do kuće i plačem. I onda neko dođe i kaže 'što si sujetan?'. Pa nisam sujetan, samo hoću da budem bolji. Napraviš neku emisiju, pa se pitaš kako će to da prihvati publika, šta će reći gledaoci i to su ti neki strahovi. Mislim, ta sujeta se najviše oseti kod pevača. Svaki pevač gleda šta je ovaj drugi snimio, kako se obukao, da li je imao koncert, pa kažu 'Jao, njemu je propao koncert'"- rekao je on, pa istakao da je najvažnije biti svoj:

"Vi kad pogledate ovo što ja danas radim i što radim posljednjih 20, 30 godina, ljudi kažu, 'Ma, šta, on je upropastio muziku, one je ovakav i onakav'. Znate kako, neko nas voli, a neko ne i to je skroz u redu", prenosi Telegraf.

