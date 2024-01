Saša Popović otkrio koliki su mu rashodi samo za održavanje kuće

Poznato je da Saša Popović živi na visokoj nozi. On je sada priznao da ima velike rashode samo oko kuće, jer je tu dosta ljudi koji rade na njegovom imanju.

Popović je na samom početku otkrio da živi jedan miran i povučen život.

"Ležem rano. Suzana i ja nismo izašli u neki klub, restoran, kafanu sigurno 15 ili 16 godina. Eventualno ako neko slavi punoletstvo ili rođendan od prijatelja, odemo ponekad. Legnem oko pola 10 uveče najkasnije. Volim da gledam sport, televizor... Isto tako rano ustajemo. Budim se uvek oko 6, pola 7, a u 8 sam već u funkciji", priča Popović i otkriva koliki su mu rashodi.

"Imamo velike rashode. Imamo veliko kuću. Živimo na višoj nozi. Imamo bazendžiju, baštovana, kućnu pomoćnicu, sve su to rashodi. Takođe i kuća u Opatiji, tu su takođe troškovi", izjavljuje Saša koji gaji strast prema automobilima.

"Volim automobile. To mi je strast. Kupio sam jedan automobil što nikad nisam imao. Niko me još nije video u tom autu, dobro se krijem. U aprilu mesecu punim 70 godina. Šta mi je još ostalo života? Čovek treba da gleda koliko mu je ostalo kvalitetnog života. Kada dođete u neke godine, pa ste bolesni i nije vam ni do čega. Ni do automobila, ni do novca... Sada gledamo da živimo punim plućima", ističe Popović i dodaje:

"Srećan sam što su nam deca skromna pored svega toga. Kažem im: "Vozite automobil koji god hoćete". Oni neće. Sin vozi automobil 5 ili 6 godina star, ćerka vozi 'Smarta', neće ništa drugo", smatra Saša i za kraj otkriva:

"Igram stoni tenis, šetnje.. Suzana i ja volimo zdrav život da vodimo. Imamo prijatelje u Beču, često idemo tamo. Odemo do Trsta na kaficu, pa do Venecije, Milana... Putujemo i idemo svuda. U Opatiji dosta vremena provodimo, imamo i prijatelje tamo", zaključuje Saša Popović, prenosi Informer.

