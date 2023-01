Saša Popović zna kada će umrijeti

Muzičar i direktor Grand Produkcije Saša Popović ispričao je da je bio kod Baba Vange, te da mu je ona rekla koliko će živjeti.

"Imali smo turneju u Bugarskoj, pa smo ljude iz Ministarstva kulture koji su to organizovali zamolili da posetimo Baba Vangu. Veče pre nego što je trebalo da je sretnemo kod Brene i mene je došla jedna žena i donela svakom po dve kocke šećera. Rekla je da ih zavijemo u salvetu i stavimo ispod jastuka tokom noći, a ujutru da ih damo proročici. Tako smo i uradili. Vanga je uzela one dve kocke šećera, minut je ćutala i onda mi je rekla: 'Dva puta ne ponavljam i zato slušaj'. Pogodila je da imam 37 godina, da mi je otac poginuo u saobraćajnoj nesreći i da majka više ne pali sveću za slavu", priča Popović i dodaje da je čak "vidjela" i raspad grupe.

"Rekla je stvari za koje smo Brena i ja mislili da nema šanse da se dogode, a to je da će raspasti 'Slatki greh'! Ispričala mi je da ću u 47. ili 48. postati veliki direktor i imati celu estradu pod nogama. Pitao sam je i kada ću se oženiti, jer me je čekao brak čim se vratim s turneje. Rekla je da se neću oženiti bar narednih šest godina. Zanimalo me je i koliko ću dugo živeti. 'Umrećeš u 86. godini, nećeš poginuti, niti ćeš stradati od nekog oružja. Zaspaćeš i nećeš se probuditi', jasno se sećam njenih reči", kazao je Popović.

"Posle te posete bio sam zbunjen, ali sada vidim da se sve desilo kako je rekla. 'Slatki greh' se raspao 1991. godine zbog rata, sa Suzanom sam počeo da se zabavljam 1996. godine, a venčali smo se 1998. Posle toga smo otvorili 'Grand', postao sam direktor i sada čekam tu 86. Godinu", dodaje on, prenosi Pink.