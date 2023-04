Saška Đoković sa jetrvom Jelenom ne dijeli savjete o roditeljstvu

Saška Đoković, supruga Đorđa Đokovića, nedavno je na svijet donijela sina Aleksandra. Međutim, samo tri nedjelje nakon porođaja, Saška je odlučila da nastavi sa svojim poslovnim obavezama i otvori svoj salon vjenčanica. Tom prilikom za medije je otkrila kako se nosi sa novom ulogom, ali i da li razmjenjuje savjate o roditeljstvu sa Jelenom Đoković, kojoj je ta tema godinama u fokusu.

Saška je najprije otkrila koji joj je najemotivniji trenutak sa proslave rođenja sina.

"Pa nisam bila na toj proslavi, ali toliko snimaka su mi poslali tako da se osjećam kao da jesam bila. Za mene najemotivniji trenutak je bio naravno Đoletov govor. Kada sam ga dobila preplakala sam bukvalno sat vremena. To je sve od sreće i uzbuđenja, i te neke povezanosti. On je zaista dok sam bila u bolnici bio konstantno sa mnom, jedino što nije spavao u bolnici. On je sve do proslave bio sa nama, otišao je na proslavu, pa se vratio kod nas. Kada sam čula njegove riječi to je nešto što me je slomilo u tom trenutku" rekla je Saška.

S obzirom na to da je Đorđe otkrio da je prisustvovao porođaju, Saška je otkrila da li se plašila njegove reakcije.

"Bio je plan da on tu samo sjedi, da bude tu i dočeka bebu, da bi imao taj prvi kontakt kakav sam i ja imala. Međutim, on je gledao čitav proces. Ja sam ga pitala 'jao, pa zar ti to nije gadno?', međutim, on kaže da je njemu gadno i ružno kad to vidi na TV-u, ali kada sam ja u pitanju i naše dijete, ništa mu nije ružno i strašno. Tako da je on želio da prati sve što se dešavalo" otkriva Saška Đoković.

S obzirom na to da je Jelena Đoković posvećena djeci, Saška je otkrila i da li joj je dala neki savjet.

"Pa mi ne dijelimo savete. Svako živi kako želi, tako da ne treba se ni mješati u te neke stvari kad su djeca u pitanju. Ja za bilo koji savjet pitam mamu jer me je ona odgajila i mislim da je uradila pravu stvar. Mnoge stvari u životu ću preuzeti od nje i tako vaspitati svoje dijete sutra" kaže supruga Đorđa Đokovića, prenosi "Kurir".