Saška Veselinov skinula 21 kilogram za dva mjeseca

Đokovićeva snajka drastično smršala nakon porođaja: Tajna je u čarobnom napitku koji topi kilograme.

Dok mnoge majke nakon porođaja muče muku sa viškom kilograma, Saška Veselinov, supruga Marka Đokovića uspjela je za samo dva mjeseca da skine 21 kilogram.

Osim što je iz ishrane izbacila meso, mliječne prizvode i slatkiše, glavni trik je u napitku bez kojeg joj dan ne počinje. Vjerovali ili ne, riječ je cijeđenom celeru, a Saška svako jutro na porazan stomak popije jednu čašu.

"Svako jutro na prazan stomak popijem čašu sveže ceđenog celera ili toplu limunadu. Kad stignem, treniram dva puta dnevno. Ujutru idem u teretanu, a predveče kombinujem trening i brzi hod. Uspela sam da skinem 21 kilogram", kazala je Saška i otkrila da ona i suprug meso ne jedu već neko vrijeme.

"Već godinu dana se Đole i ja hranimo vegetarijanski. Ranije smo za nekoliko obroka dnevno imali meso na tanjiru, ali se nismo osećali dobro u svojoj koži. Stalno smo bili bez energije i naduti, pa sam predložila da uradimo detoks. Izbacili smo meso i mlečne proizvode, ali i slatkiše. Dogovor je bio da to traje mesec dana. Međutim, kad smo videli rezultate, nismo želeli da se vraćamo na staro. I dalje jedemo burgere, koje inače obožavamo, ali sada niko ne ispašta jer su vegetarijanski. Mi ljudi smo sebični, po mnogim stvarima to zaključujem, ali sada pričam o stravičnom detalju, a to je da životinje moraju da stradaju kako bismo mi uživali u obroku", kazala je ona.

Iako je dugo istraživala svoj idealan meni koji je riješila da podijeli sa svima i na taj način pomogne ženama koje žele da svoju figuru dovedu do savršenstva.

"Sada doručkujem jaja i salatu, a ako mi se jede nešto slatko, biram ovsene pahuljice sa bobičastim voćem. Ručak mi je uglavnom vege burger od mešavine krompira, graška, kukuruza, čija semena i veganskog sira bez glutena i laktoze, a za večeru volim ribu", otkrila je Saška, prenosi Kurir.