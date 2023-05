Šavija sat i po davala iskaz u tužilaštvu: "Prebio me zbog dubokog šlica"

Starleta Nataša Šavija u Osnovnom tužilaštvu u Rumi saslušana je kao oštećena u istrazi koja se vodi protiv Stefana Karića.

"Dala je svoj iskaz i detaljno objasnila šta se desilo tog dana, zbog daljeg slučaja ne možemo davati detalje o samom iskazu", rekao je njen advokat.

Kako je Nataša Šavija rekla pošto je izašla iz tužilaštva, Stefanu je zasmetao njen duboki šlic na haljini, i nikakvog konflikta od ranije nije bilo između njih dvoje.

"Nemam bolove trenutno. Oko mi je povređeno, čeka me još jedna operacija. Da bi bilo funkcionalno oko, trebaće i plastična operacija", rekla je Šavija po izlasku iz tužilaštva.

"Bio je tako težak prelom da nije moglo da se uradi sa jednom operacijom. Posle mesec dana, oko mi je još modro i spušten kapak. Nadam se da ću biti bolje i da ću psihički biti bolje", rekla je Šavija, kojoj su najveća podrška roditelji.

"Karić je za doživotnu. Nije me ubio odmah, a realno je mogao da me ubije. Nemam reči. Ako ne bude optužen, ja ću ovim da se bavim doživotno. Da neko tako nešto uradi, da mi ovako slomi jagodičnu kost", rekla je Nataša, koja je upitala ko je to Stefan Karić da njoj presudi.

"Ako sam loš čovek, meni će Bog da presudi", dodala je Šavija.

Navela je da je Osman Karić, otac Stefana Karića, nije zvao nijednom, i veoma loše reaguje na njegove izjave u medijima.

(Kurir)