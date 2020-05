Sedmo unuče u porodici Olivera Dragojevića

​Vesna Dragojević dobila je sedmo unuče, koje su njen i Oliverov sin Davor (41) te njegova 29-godišnja supruga nazvali Luka.

- Rekla sam im - pomalo... Meni je to sedmo unuče. Ne uzbuđujem se previše. Karmen se porodila na carski rez, sve je ok prošlo, to je najbitnije - rekla je 66-godišnja Vesna za "Story".

Otkrila je i kako još uvijek nije vidjela najmlađeg člana porodice.

- U četvrtak idem do Vele Luke, tamo ostajem do nedjelje. Ako dođu kući prije, vidjet ću ih, ako ne, onda poslije. Mi smo vam kao Snjeguljica i sedam patuljaka. Ima nas 14 Dragojevića i sedmero djece. Niko nas neće pozivati u goste - našalila se udovica Olivera Dragojevića.