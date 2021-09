Seka Aleksić iskreno o borbi za potomstvo

Pjevačica je dugo godina pokušavala da ostane trudna, a sada ima dva sina.

Poznata pjevačica Seka Aleksić ne krije da je spas od mnogih životnih problema pronašla u vjeri, uključujući i borbu za potomstvo koju je vodila dugi niz godina.

Kako i sama ističe, zahvaljujući hrišćanstvu postala je bolji čovjek, i vjeruje da ju je Bog nagradio.

Gosutujući u jednoj emisiji, Seka je otkrila nepoznate detalje o svom mužu Veljku i porodici, a dotakla se i teme hrišćanstva, kao i trudnoće.

"Veljko je prepun ljubavi, ne samo za porodicu nego za sve, tako da se nekad i naljutim, jer bukvalno svakoj sitnici želi da daje neku pažnju. Onda shvatim da grešim, jer je to u stvari hrišćanski i da tako treba svi da radimo", objašnjava pjevačica, koja se potom prisjetila anegdote kada je skrivala tetovažu od vladike.

"Više smo ga slušali nego što smo pričali. Bio je duhovit i pun ljubavi, ja imam tetovažu na ruci. Kad smo ručali sa njim ja sam sve vreme vukla rukav dolje. On ništa nije rekao, ali je sve vreme gledao u tu tetovažu i smeškao se. Imali smo tu čast da sedimo sa njim, tamo je jako lepo i divni su ljudi u Hercegovini - rekla je Seka u emisiji "Ekskluzivno", pa se nadovezala na blagosloveno stanje.

"Otac Aca je doneo ulje Svetog Nektarija i izrazio je želju da nam pokloni. Objasnili su nam kako se to koristi i nakon toga sam ja ostala trudna. To su veoma bitne i osnovne stvari, ključ je u svemu tome. Tako se desilo i sa drugim sinom Jovanom. Planirali smo da se zove drugačije, ali namestilo se da je svetitelj sam dao ime, to je veoma lepo", kaže Aleksićeva.

(Magazin novosti)