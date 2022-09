Seka Aleksić kuka zbog dijete, pa svojom reakcijom nasmijala pratioce

Pjevačica Seka Aleksić ne krije da često kuburi sa dijetama, a ovog puta je zažalila što za doručak mora da jede zdrav obrok.

Naime, ona je za doručak imala voćnu kašu, a njen izraz lica zbog toga nije bio najsrećniji.

"Opet nema slanine…", požalila se pjevačica pratiocima.

"Vidno oduševljena doručkom", "Ma jednom se živi", "Zgodna si svakako", glasili su komentari ispod objave.

"Zdrava ishrana, to nisu nikakve dijete, jedem pet obroka dnevno. Veljko jede sve što ostane, ali samo zdravo. Najveći moj problem je što sam ja kuvarica, domaćica koja kuva i mesi i onda jednostavno sam preterala u jednom momentu. No, to se kod mene često dešava", ispričala je jednom prilikom Aleksićeva.