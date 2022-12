Seka Aleksić o pomirenju sa Karleušom: Divna je stvar kad se izglade odnosi

​Pjevačica Seka Aleksić završava 2022. godinu veoma uspješno i sa puno novih planova za predstojeću 2023.

Naime, pjevačica se u velikom intervju za Novu godinu dotakla svog djetinjstva, privatnog života, a otkrila je i kako će provesti istu.

Seka je otkrila čime će obradovati supruga i nasljednike.

"Decu i supruga uvek obradujem poklonima, kao i oni mene. Naravno, deca se uvek raduju otvaranju poklona, ali iskreno da vam kažem - nisu zahtevni. Jakov obožava lasere, to mu je nova zanimacija, a Jovan je zadovoljan šta god da se nalazi u poklonu. Doduše, Jovan je još mali da bi znao da kaže šta želi od Deda Mraza, ali zato mi kao roditelji i te kako znamo šta voli, šta mu prija, pa su tu uvek mali automobili i neke igračke. Ali verujte, Jakov i Jovan se najviše raduju kad smo mi svi skupa kod kuće i kad se igraju s nama. Trče, skaču, vrište, valjaju se s Veljkom i sa mnom po podu! Ma oni su razdragana i srećna deca, koja ne reaguju na materijalne stvari", započinje Seka.

Budući da Aleksićeva radno provodi Novu godinu, a da će joj Veljko praviti društvo, pjevačica otkriva ko čuva sinove.

"Na Božić i Vaskrs nikad ne radim jer su to dva praznika koje provodim u krugu porodice, dok za doček Nove godine uvek radim. S obzirom na to da uvek gledamo da je cela naša familija na okupu tokom velikih praznika, tako će biti i ovog puta, te deca praktično neće ni osetiti da me nema, jer oni spavaju u vreme kad ja nastupam, a i biće puna kuća najbližih, tako da se ne brinem. Jakov je izrazio želju da bude s nama za doček, ali smatramo da je još uvek mali za takvu vrstu avanture, tako da će sačekati još koju godinu", dodaje pjevačica.

Seka se dotakla i strogoće kada je u pitanju roditeljstvo, a spomenula je i autoritet.

"Jakov je ja, a Jovan je tata, tako da je Jovan moje dete, a Jakov je Veljkov (smijeh). Šalim se, obojica su vezani i za mamu i za tatu. Podjednako vole da provode vreme s nama, ali je ipak malo teže kad mama nije tu nego kad Veljko nije tu, što je potpuno prirodno, jer su muška deca malo više vezana za majku. Ne bih mogla da kažem da smo kao roditelji strogi, ali Veljko je ipak malo veći autoritet od mene, na čemu mu zavidim", ističe Aleksićeva.

Pjevačica je otkrila i po čemu najviše pamti Novu godinu i kako je istu u djetinjstvu provodila.

"Praznike pamtim po selu Lipolist, gde sam živela kao dete. Sećam se da su nam uvek dolazile moje tetke iz Beograda i Austrije i donosile lepe paketiće kojima sam se mnogo radovala. Pamtim da smo uživali tako što sedimo za trpezom i provodimo vreme zajedno u šali, smehu i uz pesme. Moja mama je sjajna kuvarica, ali nažalost, zbog cele situacije u kojoj smo živeli, mogli smo da priuštimo malo bogatiju trpezu samo za praznike. Za razliku od mojih vršnjaka koji su živeli van Bosne, ja nisam imala priliku da verujem u Deda Mraza jer sam sticajem okolnosti svoj novac počela da zarađujem od 14. godine. Tek kad sam upoznala Veljka u meni se rodila vera, koja me i danas gura da idem napred", dodaje ona.

Seka se dotakla i pomirenja sa Jelenom Karleušom i Draganom Mirković.

"Smatram da nije bitno da li je ovo bila godina praštanja ili ne. Važno je da je čovek svestan samog čina praštanja i divna je stvar kad se izglade odnosi koji duže vreme nisu bili onakvi kakvi su, hvala bogu", rekla je pjevačica između ostalog, prenosi Telegraf.