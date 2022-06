Seka Aleksić priželjkuje kćerku, smislila i ime

​Folk zvijezda Seka Aleksić oduvijek je željela veliku porodicu što joj se polako i ostvaruje, a nakon dva sina Jakova i Jovana priželjkuje djevojčicu.

Seka i dalje ima planove o proširenju porodice, a u tome je podržavaju i suprug Veljko Piljikić, ali njihovi sinovi.

"Po meni, ja sam trebala pre da ostanem trudna. Već sam sad trebala da budem trudna. Jovan ima dve i po godine. Htela sam da napravim malu razliku između dece zato što želim više dece, pa neću kao u pedesetoj rađati... Želela sam do 45. godine da se ostvarim kao majka. Ali svakako, ja ću se truditi da što više dece izrodim, jer to je najveće bogatstvo", priznala je Seka, a zatim dodala da ima ime za kćerku:

"Jovan je mali još i ne može na taj način da odgovori, ali Jakov želi sestru, čak zna i kako će da se zove! Njegova je želja da se zove Sofija.

Tokom celog života Seka je bila uz majku, jer su joj se roditelji razveli, ali baš zbog toga joj je njena podrška bila od presudnog značaja za karijeru."

"Moja mama je meni uvek bila podrška. Mislim da je svaka mama uvek najveća podrška. Mene je to kroz čitavu karijeru vodilo, zato što sam idrastala uz mamu. Naravno, u početku nije bila za to, ali to svi već znate. Ali mama je definitivno sve na svetu", rekla je ona Telegraf.