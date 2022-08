Seka Aleksić reagovala na izjavu Ane Nikolić o gej paradi

Pjevačica Seka Aleksić odgovorila je koleginici Ani Nikolić na njene izjave u vezi sa gej paradom.

"Pojedine pevačice su p*deri stvorili, tačka", napisala je Seka na Twitteru.

Seka je u objavi poručiola da je i dalje ista, "dosledna sebi i svojim osećanjima za druge".

"Volim sve ljude. Delim ih na dobre i loše. Ko će kome i kada suditi ostavimo Gospodu. Mi smo tu da ispravljamo sebe, a ne druge. Gledajmo svoja dela, ne tuđa. Naučena sam da praštam", zaključila je Seka.

Podsjećamo, pop pjevačica Ana Nikolić našla se danas na udaru dijela javnosti i korisnika društvenih mreža zbog svoje sinoćnje izjave o pripadnicima LGBT populacije, koji možda čine i najveći dio njene publike.

Naime, pejvačica je uoči svog nastupa u prijestonici upitana da prokomentariše predstojeći Europrajd i žestoku osudu od strane sveštenih lica, sa čijim je stavom pjevačica saglasna.

"Verovatno je trebalo da se održi ta parada porodičnih vrednosti. Ja ne osuđujem gej ljude. Ali sve što je transparentno treba… ja mislim to i za ljude koji nose one oznake. Mi pravoslavni hrišćani nosimo krst i to je dovoljno. A ne idemo sa mantijama i ne pevamo po bazenima obučeni. Sve što je transparentno, nema potrebe za tim. Kao i ovo sto sad hoće da šetaju i paradiraju. Kog si ti opredeljenja, koga to briga? Ja nosim svoj krst i to je to. Ili sam gej ili nisam gej.. zašto to mora da bude tako transparentno? Ja osuđujem to kao i svi... Ne znam, to je naš mentalitet. Protiv gej parade sam isto kao i crkva! Šta sad, ja koja sam strejt treba da šetam po gradu i govorim da sam strejt", rekla je za Kurir Ana, nakon čega su je napali mnogobrojni tviteraši, među kojima su i pojedini ljudi iz javnog svijeta.

Ani najviše zameraju to što su je, kako kažu, baš ti pripadnici LGBT populacije pozicionirali u sam estradni vrh, a takođe im je neshvatljivo da ovakve stavove javno propagira, budući da joj je najveći dio publike gej, kao i da su homoseksualne pripadnosti njeni mnogobrojni, najbliži prijatelji, kao i poslovni saradnici.