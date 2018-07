Seka otkrila da je spremna za drugu bebu

Seka Aleksić uskoro pakuje kofere i zajedno sa Jakovom, Veljkom, ali i ženama koje joj pomažu u kući putuje u Tursku. Tamo će uživati tokom septembra, jer prije toga ima unapred zakazane nastupe svakog vikenda.

"Ja sam osoba koja je do maja 2019. godine prebukirana i trudim se da svoje slobodno vreme provodim porodično, kod kuće. Nekako ne planiram ništa novo sada. U planu je bio CD za sledeću godinu, ali videćemo. Naš je posao takav da se tokom cele godine sakupljaju lepe i drugačije pesme. Ukoliko meni dođe da u septembru snimim pesmu koja mi se dopala, snimiću. U septembru idem malo da se odmaram. U planu je letovanje sa Veljkom, nekoliko noći, idemo svi iz kuće. Tata ovaj put vodi, a mama i Jakov su birali destinaciju. Taja je finansijer", otkriva Seka planove.

Maleni Jakov napunio je dve godine, a jpevačica smatra da je pravo vrijeme da mu podari brata ili sestru, prenosi Blic.

"Mnogo sam se promenila otkako sam postala majka. Duhovno sam drugačija, ali mislim da je to kod svake žene slučaj. Majčinstvo je nešto što ženu promeni u pozitivnom smislu. Volela bih da se u skorije vreme to ponovi. Pored Jakova koji je nestašno dete, poželela bih devojčicu da vidim kako to izgleda, kažu da su one mirnije. Videćemo. Verujte mi da nije teško živeti sa dva muškarca. Recimo, moja svekrva je živela sa tri muškarca i rekla mi je da je to jako teško i zahtevno, ali da joj je to najlepši period kada su Veljko i njegov brat bili mali. Otkako sam upoznala Veljka, ja želim da imam dva sina. Ne planiram jedno ili dvoje dece, nego više", kaže Seka.

Na pitanje na koga fizički, a na koga karakterno liči Jakov, Seka odmah odgovara:

"Mislim da je Jakov podeljen što se tiče lika, rekla bih da je tvrdoglav na mene, pravi je dečak, te je u tom smislu je na tatu. Takvog je temperamenta", iskrena je Seka.