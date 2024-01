Šeki Turković otkrio kakav je Šaban Šaulić bio privatno

Pjevači najveće utiske i dogodovštine pokupe kada su na turnejama. A svakako da su one bile duže, avanturističnije i uzbudljivije u doba stare Jugoslavije.

Upravo kao zlatan period svojih turneja, pevač Šeki Turković, predstavlja period između 80-tih i 90-tih godina.

"Sve loše sam zaboravio naravno, ali zapamtio sam lepa vremena od 80. do 90. Sve ostalo je ono, idi mi, dođi mi, razumeš, ali čovek mora sve da prođe. Bilo srećno vreme tih 80. godina, srećno druženje sa kolegama, turneje. Kada bih mogao to jednom u životu da vratim, pa pet godina od svog života bih dao", započeo je Turković.

Potom je odgonetnuo sa kim je najviše išao na turneje:

"Pa, bilo je nas kolega, uglavnom bili su sve zvezde. Sve zvezde, poznati pevači sa kojima sam se ja u to vreme naravno se družio i pevao. A najviše sam se družio sa Šabanom Šaulićem, on je bio predivan čovek sa kvalitetima njegove pevačke, nećemo da pričamo. Tako je. S njim si mogao da se družiš 100 godina. Taj nikad jednu jedinu reč za kolegu nije rekao, ovaj loše peva, ovaj ne peva i tako. On je voleo da cugne, da se druži, dok mu je lepo. E kad mu nije lepo, onda se spava. Tako je, ovaj, s njim se družiti bilo, majke mi, nažalost nema ga više među nama. I šteta, fali mesto. Veliko mesto fali, Šaban Šaulić", rekao je Turković.

