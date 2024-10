Selena Gomez drastično promijenila izgled (VIDEO)

Pjevačica i glumica Selena Gomez, koja prilikom posljednjih pojavljivanja u javnosti očarava novom linijom, odnosno vidno vitkijom figurom, ponovo je zablistala u raskošnom izdanju.

Ovog puta su sve oči bile uprte u nju na premijeri novog filma "Wizards Beyond Waverly Place".

Premijera je održana u pozorištu, a Selena je za ovu priliku odabrala svečanu crvenu midi haljinu koja je sva u šljokicama, a najupečatljiviji je duboki dekolte u obliku slova V.

Nosila je i crvene cipele, a perfektno je uskladila i šminku u blažim tonovima koja je naglašavala njenu prirodnu ljepotu, a pažnju je privukla i modernom frizurom - talasastim bobom čija dužina je do ramena.

Nasmijana je pozirala okupljenim fotografima, a na društvenim mrežama je prikupila niz komplimenata.

Prije premijere je obavila svoju građansku dužnost i glasala, a uz snimak je poručila: "Vrijeme je da idemo na glasanje", prenosi Avaz.

Selena Gomez arrives at the Wizards of Waverly sequel premiere. pic.twitter.com/b2h6C4TDjs