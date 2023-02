Selena Gomez o kilaži: Nisam model i to nikada neću ni biti

Selena Gomez u najnovijem javljanju uživo na svom TikTok profilu poručila je da nije model i da to nikada neće ni biti, osvrnuvši se na negativne komentare o njenom izgledu.

Pjevačica je otkrila kako ju je lijek protiv lupusa, doveo do drastičnih promjena na tijelu, pa tako i težine.

"Kad ga uzimam, obično mi se u tijelu zadrži velika količina vode, što je vrlo normalno. Kad prestanem s tim, onda mi kilogrami idu dole", podijelila je sa fanovima u videu i poručila da se niko ne bi trebalo stiditi svog izgleda i onoga kroz što prolazi.

"Samo želim da znate da ste lijepi onakvi kakvi jeste. Sigurno da ima dana kada se i ne osećate najbolje, ali bitnije je ostati zdrav i brinuti se o sebi", rekla je Selena i dodala kako joj je lijek protiv njene bolesti važan i vjeruje da joj pomaže.

Ipak, video je zaključila posebnom porukom za svoje obožavaoce, ali i one koji je baš i ne vole.

"Volim vas sve i hvala na podršci i razumijevanju. Ako me ne razumijete, samo idite s ovog profila, jer iskreno ne vjerujem u posramljivanje ljudi zbog njihova tijela ili bilo čega i ne podržavam to nikako", pojasnila je pjevačica.

Seleni je 2014. dijagnostifikovana hronična autoimuna bolest, koja često dovodi do oticanja, umora i bolova u zglobovima, a svoju priču o borbi s lupusom iznijela je u najnovijem dokumentarcu 'My Mind & Me'.