Selena Gomez potvrdila vezu sa prijateljem i saradnikom Džastina Bibera

Nakon brojnih neuspjelih romantičnih veza, Selena Gomez pronašla je sreću pored producenta Benija Blanka.

Kako mediji navode, par je u romantičnoj vezi već punih šest mjeseci, a Selena je vezu potvrdila i javno, piše Telegraf.

"Selena Gomez naizgled potvrđuje da je u vezi - glasio je natpis na fotografiji fan stranice Popfaction, a pjevačica je odgovorila sa: "Činjenica."

Takođe, lajkovala je fotografiju fan stranice na kojoj piše: "Šuška se da Selena Gomez izlazi s producentom Benijem Blankom."

U jednom komentaru istakla je da je Beni njoj "apsolutno sve".

"On je još uvijek bolji od bilo koga s kim sam ikad bila. Činjenice", dodala je.

"Ponašao se prema meni bolje nego prema bilo kojem ljudskom biću na planetu", napisala je mlada zvezda u još jednom oglašavanju.

Ipak, Selena nije ni slutila da će je fanovi napasti zbog njene sadašnje veze, a koliko je iznenađena govori i činjenica da se sa fanovima "svađala" u komentarima.

Pojedini fanovi tvrde da Beni nije najbolji izbor za nju, te da nikako ne idu zajedno, što je pjevačicu zabolelo, te je poručila fanovima:

"Oni koji me vole nikada ne bi napisali ovako nešto. On je moj izbor i srećnija sam nego ikada". Podsjetimo, Selena Gomez i Beni Blanko imaju istoriju iza sebe s obzirom na to da joj je on producirao nekoliko pesama. Međutim, Beni je producirao muziku i Seleninom nekadašnjem partneru oko kojeg je uvek neki skandal, a radi se o Džastinu Biberu. Zanimljivo je da je Beni kada je izašla pesma I Can’t Get Enough (Ne mogu se zasititi) za Selenu, koji je zajednički projekat, iste godine radio sa Džastinom na njegovom projektu Lonely (Usamljen).

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.