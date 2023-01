Selena Gomez ulazak u 2023. proslavila na jahti

Pjevačica Selena Gomez ulazak u 2023. godinu proslavila je na jahti u Los Kabosu u Meksiku s prijateljima, Bruklinom Bekamom i njegovom suprugom Nikolom Pelc, a fotografi su Gomezovu 'ulovili' tokom kupanja u moru.

Pjevačica je pokazala zanosne obline u bikiniju. Dok se zabavljala u Meksiku na sebi je imala crno-bijeli kupaći kostim.

Podsjećamo, Selena je nedavno objavila dokumentarac "My Mind And Me" u kojemu je ispričala detalje o svojoj karijeri, bolesti te vezi s kolegom Džastinom Biberom.

Pjevačica boluje od autoimune bolesti lupus i bipolarnog poremećaja.