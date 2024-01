Selin Dion: "Neću dozvoliti da me bolest definiše"

Rijedak autoimuni poremećaj, u ovom slučaju, sindrom ukočene osobe, koji utiče na centralni nervni sistem stavio je karijeru Selin Dion na čekanje.

Poznato je da se slavna pjevačica duže vrijeme nalazi u medijskoj ilegali i da se vrlo rijetko oglašava. Međutim, sada je učinila izuzetak.

"Ovih posljednjih nekoliko godina bile su veliki izazov za mene, putovanje od otkrivanja svog stanja do učenja kako da živim sa njim i upravljam njime, ali ne da dozvolim da me to definiše. Kako se put ka nastavku moje izvođačke karijere nastavlja, shvatila sam koliko mi je nedostajalo to što nisam mogla da vidim svoje fanove. Tokom ovog odsustva, odlučila sam da želim da dokumentujem ovaj dio života, da pokušam da podignem svijest o ovom malo poznatom stanju, da pomognem drugima koji dele ovu dijagnozu sa mnom", napisala je muzička zvijezda na Instagramu, bez tačnog datuma planirane premijere dokumentarca.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.