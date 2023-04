Sergej Ćetković: Na ulici sam čuda činio, dok me nisu razotkrili

Crnogorski pjevač Sergej Ćetković rekao je u jednom gostovanju da za Uskrs porodično farbaju jaja, a da su njegova ćerka Mila i on zaduženi za ukrašavanje.

Takođe, otkrio im je da je u djetinjstvu imao jedno rusko drveno jaje sa kojim je pobjeđivao sve u Podgorici.

Popularni pjevač ističe da se u njegovom domu poštuju tradicija i običaji, a priznao je da sve što je on naučio u djetinjstvu želi da prenese i svojim ćerkama.

"Ja sam po ulici čuda činio, dok me nisu razotkrili negdje na kraju dana. Onda sam bio omražen. Sva jaja sam polomio, bio sam glavni", rekao je on.

Podsjetimo, Sergej i njegova supruga nikada od svojih nasljednica nisu krili da su usvojene. Kako su i sami rekli, ukoliko Lola i Mila ikada budu poželjele da upoznaju svoje biološke roditelje, Kristina i Sergej će se potruditi da im i tu želju ispune.

"Njih dvije odavno znaju da su usvojene i to je ono najvažnije. Nema nikakvih zabranjenih tema ili laži u našem odnosu. Nikada nismo ni pomislili da im sakrijemo nešto. One sve znaju i ako budu željele da upoznaju svoje biološke roditelje, bićemo tu da uradimo sve sto je u našoj moći da se to desi. To su normalne stvari, nemam nikakav strah od toga, jer im niko ne može biti više majka ili otac od nas dvoje, bez obzira na to sto ih nismo rodili. Mi smo im bili suđeni, za nas su se rodile, kao što smo se i mi rodili da njima budemo roditelji. Bog je za nas imao takav plan i hvala mu na tome", rekla je Kristina svojevremeno, prenosi Grand.