Sergej Ćetković otvorio dušu o usvajanju kćerki

Nakon borbe za potomstvo, Sergej Ćetković i njegova supuga Kristina odlučili su da usvajanjem uljepšaju život sebi i dvjema djevojčicama koje su upotpunile porodičnu idilu.

Kako je usvajanje tabu tema na našim prostorima, pjevač je odlučio da otvori dušu u emisiji kod svoje koleginice Goce Tržan.

"Nisam puno pričao o usvajanju. U posljednjih deset godina sam upoznao mnogo ljudi, koji se srame da pričaju u tome. Da li je bitno da li ste biološki roditelji ili ste usvojili dijete. Koja je poenta biti roditelj? Toliko je nebitno, najvažnije je šta mu pružaš. Roditeljstvo je biti njegova sigurnost, anđeo čuvar, vodič i biti njegov operativni sistem za dalje u životu, biti tu, šta je drugo bitno?", objašnjava Sergej i dodaje da je najveća barijera od usvajanja kod ljudi, da djeca u jednom momentu ne požele da se vrate biološkim roditeljima:

"Ima toliko slučajeva, gdje ljudi kriju od svoje djece do punoljetstva da su usvojena i onda ono u 17. godini, koje je već odrastao i formiran čovjek, doživi razočarenje. Srušiš mu čitav svijet saznanjem da mu oni nisu pravi roditelji. Strah uvijek postoji, mi smo se samo prepustili tome. Ljudi, ukoliko želite da budete roditelji, nemojte da birate sredstva. Usvojite djecu, učinite sebe i tu djecu srećnim. Bez ikakve premisli o tome, to je dobro djelo. Uvijek mojoj djeci ponavljam, ja sam vas rodio iz srca", kaže Sergej i objašnjava, kako je kćerkama saopštio da su usvojene.

"Ja sam im to objašnjavao kroz priče, kako postoji jedna škola za djecu gdje ona žive i da smo mi čuli da nas ona čeka, a da nam je ona odgovorila kada nas je vidjela na vratima: 'što sam vas čekala ovoliko'. Moraš da nađeš načina, gdje ćeš najslikovitije i najblaže prenijeti da to ne bude traumatično, jer ljudi uglavnom od toga prave da je to nešto bauk. To nema potrebe. Mili smo ispričali da smo došli Lola, mama i ja, da smo je tražili, a da je ona digla ruku i rekla 'Evo me'", kaže Sergej i napominje da bi institucije morale da ublaže procese, kako bi svako dijete dobilo svoju porodicu.

Sergej Ćetković kaže da umije da bude strog prema djeci i da se naljuti na njih.

"Umijem da viknem, ali me niko ne sluša i onda ja znam koga će da slušaju. Nekada se stvarno naljutim na njih i kažem im, da naredna tri dana ne pričam sa njima. Mislim, to nema šanse da izdržim, onda shvate da sam stvarno ljut, pa krene proces izvinjavanja, uz čuvenu rečenicu, neće se ponoviti ili 'ne mogu da zaspim, dok me ne poljubiš pred spavanje'", ispričao je Sergej u emisiji "Goca show" na televiziji K1 i otkriva kakve su djevojčice po karakteru:

"Toliko su različite. Mila je sada Lolin satelit, stalno ide za njom i samo je špijunira, a onda nama govori šta radi. Lola ima Kristinine osobine, dok je Mila kao ja. Štreber, disciplinovana i kreativna je jako. Sve što uzme u ruke od toga napravi nešto i crta strašno dobro. Kada sam je pitao šta bi htjela da bude, rekla bi mi da bi voljela da bude režiser", dodao je.