Sergej Trifunović se oglasio nakon privođenja u Splitu

Sergej Trifunović danas je priveden u Splitu zbog držanja životinje bez nadzora i vrijeđanja policijskih službenika.

Povodom ovog incidenta, srpski glumac dao je izjavu za Slobodnu Dalmaciju.

"Još uvek me drndaju, evo me ovde u policiji. Brate, otišao sam da se kupam sa psom, plivali smo u moru, neka luđakinja je to prijavila, pošto se valjda plaši psa. Još mi je rekla da zašto pas nije na povocu, pa kako će biti kad je plivao sa mnom u moru, jeb.. ga ja! I tako mnogo gluposti. Ne mogu sad da govorim više, živci su mi…", rekao je Trifunović za hrvatski list.

Podsjećamo, srpski glumac je danas na splitskoj plaži Kaštelet bio sa njemačkim ovčarom, koji je smetao nekim posjetiocima plaže, zbog čega je prijavljen policiji. Kada su se pojavili organi reda, Trifunović ih je navodno vrijeđao, a potom je priveden.

Dalmatinski portal izvještava da je Trifunović vidno nervozan napustio sud sa svojom adokaticom Ivankom Šamijo. Tom prilikom je fotografisan kako novinarki ovog sajta pokazuje znak za zabranu pasa na plaži, koji je prelijepljen naljepnicama, što je prema njegovim riječima, razlog zašto ga nije vidio.

Trifunović je zbog dva prekršaja kažnjen sa 500 evra, a moraće da plati i troškove postupka od 50 evra.