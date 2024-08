Sergeja Ćetkovića kćerke obasipaju ljubalju

​Crnogorski pjevač Sergej Ćetković imao je veoma radno ljeto, održao je veliki broj koncerata u zemlji i regionu, a sada je došlo vrijeme za mali predah.

Ćetković voli da priča o djeci, ali ih rijetko pokazuje javnosti. No, ovog puta imao je specijalan razlog.

Sergej je sa svojim fanovima podijelio veoma intiman porodični trenutak, tačnije, šta ga dočeka kući kada se vrati sa puta. Uz fotografiju je dodao i opis "Moj svijet".

Očigledno je da je kćerkama tata mnogo nedostajao, jer su ga obasipale poljupcima i ljubavlju.

Ovaj prizor raznježio je njegove fanove koji su pisali:

"Za ovo se živi", "Najljepši nakit, ruke naše djece dok nas grle", "Šta više poželjeti", "Divni ste", "Najbolji tata na svijetu"...

Popularni pjevač i njegova supruga Kristina imaju dvije kćerke, koje su usvojili neposredno nakon što su se rodile. Lola je u njihov dom stigla 2010, a dvije godine kasnije pridružila im se i Mila.

"Njih dvije odavno znaju da su usvojene, i to je ono najvažnije. Nema nikakvih zabranjenih tema ili laži u našem odnosu. Nikada nismo ni pomislili da im sakrijemo nešto. One sve znaju i, ako budu željele da upoznaju biološke roditelje, uradićemo sve što je u našoj moći da se to desi. To su normalne stvari, nemam nikakav strah od toga jer im niko ne može biti više majka i otac od nas dvoje, iako ih nismo rodili. Mi smo im bili suđeni, za nas su se rodile, kao što smo se i mi rodili da njima budemo roditelji. Bog je za nas imao takav plan i hvala mu", istakao je Sergej jednom prilikom.

"Kristina i ja smo oduvijek željeli porodicu i dugo smo čekali na to. Željeli smo da postanemo roditelji, da budemo srećni i da usrećimo. Naišli smo na veliku podršku naših roditelja i prijatelja, a u takvim trenucima, kada čovjek donosi velike odluke, svaka podrška puno znači" dodao je popularni pjevač, a prenosi "CDM".

