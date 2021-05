Šerif Konjević: Neću pjevati povodom Dana nezavisnosti Crne Gore

Šerif Konjević oglasio se povodom nastupa zakazanog za sutra, 21. maja, u Podgorici, a na kojem navodno on treba da pjeva sa Jadrankom Barjaktarović, na Dan nezavisnosti Crne Gore.

Legendarni pjevač ostao je u čudu nakon što su ga novinari upitali za komentar na to što je prije njega Amar Gile Jašarspahić bio u planu za nastup, ali ga je otkazao.

Šerif je rekao da ni ne zna da je tog dana Dan državnosti Crne Gore, niti šta se dešavalo proteklih mjeseci kada je riječ o Jadranki Barjaktarović i njenom odnosu sa Srbijom.

"Niti znam da je Dan nezavisnosti, niti ću pjevati povodom Dana nezavisnosti, nego mojim prijateljima, svima onima koji dođu. Ne poredim niti sam i ne dijelim bivšu Jugoslaviju. Mene to ne zanima", počeo je Šerif, prenosi Telegraf.

"Što se te djevojke tiče, ništa ne znam da bih komentarisao... Mene su za taj nastup kontaktirali ljudi iz Beograda. Ja neću da dozvolim da neko dijeli moje prijatelje! Ja sam u ratu mnogo izgubio. Nikad u životu nisam ljude dijelio i gledao po vjeroispovesti, niti ću! Ako je mene neko zvao da pjevam da bi nekoga isprovocirao, to neka služi njemu na čast. Nisam osoba koja će pristati na to. Ja poštujem sve države. Da pravim razlike, to mene ne zanima", naglasio je Konjević nakon što su mediji u Srbiji objavili da je Amar Gile odbio da pjeva sa Jadrankom Barjaktarović na Dan nezavisnosti Crne Gore, a Šerif Konjević pristao.

Podsjetimo, menadžer Amar Gileta, Toni, ranije je na ovu temu rekao:

"Nismo znali da je to u vezi toga. Mi ne želimo ni na čiju stranu da stajemo. Gile nije političar, nego pjevač. Bilo ko da je nazvao od političara, mi ne bi pjevali. Ja sam to otkazao i to je to."

