Šerif Konjević prvi put o razvodu Harisa Džinovića: Imaju oni mnogo gore probleme

Razvod Harisa Džinovića i njegove sada već bivše supruge Meline danima unazad je glavna tema u medijima, a sada je njihov rastanak prokomentarisao i pjevač Šerif Konjević.

U emisiji Puls Srbije, Šerif je otvoreno govorio o Harisu i njegovoj trenutnoj situaciji, prenosi Grand.

"Nikad ne znaš u životu šta te čeka. Mnoge moje kolege koje komentarišu tuđe živote, u ovom slučaju Džinovićev, imaju mnogo gore probleme. Nemojte pričati, nikad ne znaš. Meni je žao da se ljudi rastaju jer i ja imam porodicu. Bilo šta drugo negativno da kažem, neću jer nemam razloga", rekao je Konjević za Kurir.

Podsjetimo, prije nekoliko dana za Grand se oglasio i Harisov mlađi kolega, nekadašnji učesnik „Zvezda Granda“ Rajo Simonović koji je otvoreno govorio o njegovom razvodu.

"To je moj prijatelj i kolega i čovek koga, kao i njegovu karijeru izuzetno poštujem.To je čovek koji me je uvek ispoštovao, čak i na ‘Pinkovim zvezdama’ kada sam učestvovao i došao do samog finala, kao i u ‘Zvezdama Granda“. Uvek mi je davao komplimente na račun pevanja, ponašanja i izgleda. Nekako imamo tu međusobnu dobru energiju. Inače, on je jedan veliki profesionalac i veliki čovek, tako da imam jako lepo mišljenje o njemu i naravno da nisam imao do sada prilike da se uverim u suprotno. Čak me je uvek ispoštovao kad god sam gostovao i nastupao na njegovim koncertima, bio gost iz publike ili njegov mlađi kolega i imam lepe uspomene i lepo mišljenje o tom čoveku", istakao je na početku razgovora i otkrio da je Haris nevjerovatno pozitivan lik, a potom dodao:

"Za očekivati je da će novinari da pišu o nečijem statusu u društvu, tuđim životima i stvarima iz privatnog života, to im je posao. Mislim da sve privatne stvari treba da se sačuvaju za sebe, što se kaže između četiri zida i da nema potrebe širiti takve vesti dalje, osim naravno ako neko ne želi da na taj način privuče medijsku pažnju".

