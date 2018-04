Šerliz Teron: Ranije sam redovno konzumirala marihuanu

U novoj crnoj komediji "Gringo" Šarliz Teron tumači ulogu Elene, grube i upečatljive žene koja neprestano vrijeđa druge.

U intervjuu za američke medije povodom premijere novog filma „Gringo" Teronova je izjavila da joj je bilo jako neprijatno i zbog glumačke ekipe.

"Ono što junakinji koju ja glumim izlazi iz usta nikada ne bih mogla da zamislim da izađe iz mojih. Uhvatila sam sebe da neprestano tražim izvinjenje od drugih tokom čitavog dana", rekla je Šarliz.

Šarliz je takođe istakla da je srećna što se 90 odsto njenog rada tiče nje same.

"U poziciji sam da tražim sa kojim umjetnicima želim da sarađujem. Veoma sam zahvalna na tome.“

Pošto je jedna od tema filma i marihuana, Šarliz je u televizijskom intervjuu priznala da ju je ranije redovno konzumirala.

"Ja sam posebna. Mnogo, mnogo godina sam pušila marihuanu umjereno. To govorim otvoreno jer me stvarno ne zanima da li će me osuđivati. Voljna sam da je probam ponovo, zato što mogu da kontrolišem. I zaista želim ponovo da je probam jer patim od nesanice. Bolje to nego da uzmem lijekove za spavanje. Zapravo, čim dobijem priliku probaću ponovo i to sa mojom mamom. Ni ona ne spava kako treba", rekla je u jednom televizijskom intervjuu.

(NN/b92.net)