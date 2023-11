Šeron Ston otkrila: Zlostavljali su me na početku karijere

​Slavna glumica Šeron Ston (65) gostovala je u podkastu "Let's Talk Off Camera" i otkrila kako je bila žrtva seksualnog napastovanja na početku karijere. Rekla je kako joj je tadašnji šef Sonyja pred lice stavio svoje spolovilo kada je došla u njegovu kancelariju na sastanak. Dodala je kako je bila uzbuđena što če upoznati šefa Sonyja, ali nije mogla ni zamisliti šta će joj se dogoditi.

"Otišla sam u njegovu kancelariju, a to je bilo davnih osamdesetih pa je kauč bio na podu, sjećate se toga? Bili su to oni vrlo niski divovski kauči i koljena su mi bila oko vrata jer sam tako visoka. On je šetao kancelarijom i dijelio mi komplimente. Ali tada je rekao: 'Prije nego što počnemo...' i izvadio spolovilo iz hlača ravno meni pred lice. Bila sam mlada i nervozna, a moja reakcija na stres tada je bila smijeh. Histerično sam se počela smijati i plakati u isto vrijeme, nisam mogla stati" ispričala je i dodala kako zbog njene reakcije šef se obukao i napustio prostoriju, a njegova sekretarica ju je ispratila iz kancelarije.

Stonova je još dodala:

"Ovo nije bilo jedino čudno iskustvo u mojoj karijeri" zaključila je Šeron koja je jednom prilikom u intervjuu ispričala kako je svašta doživjela u svojoj 40-godišnjoj karijeri.

Inače, Šeron na društvenim mrežama objavljuje i fotografije na kojima je u badiću, a mnogi primjećuju i njenu fit liniju.

Nedavno je otkrila šta tačno jede kako bi ju održala. Kako pišu strani mediji, Stonova najčešće konzumira hranu s niskim glikemijskim indeksom, kao što su leća i heljda. Baš ta hrana ima brojne zdravstvene prednosti.

Hrana s niskim glikemijskim indeksom preporučuje se osobama koje žele smršaviti ili održati težinu, a dobra je za snižavanje holesterola i krvnog pritiska, te smanjuje rizik od dijabetesa.

"Moj omiljeni doručak je svježa, narezana lubenica s feta sirom i mentom, maslinovim uljem, soli te biberom. Nakon toga obično pojedem krišku bezglutenskog tosta od kiselog tijesta i popijem biljni čaj'', rekla je Šeron.

Važno joj je da je njena ishrana uravnotežena, a to uključuje i nemasno meso kao što su pileća i pureća prsa, ali i nemasni komadi govedine. S obzirom na to da je visok unos zasićenih masnih kiselina povezana s povećanim rizikom od visokog holesterola i bolesti srca, dijetetičari naviše preporučuju unos nemasnih proteina, prenosi "Večernji".

