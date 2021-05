Šeron Stoun: Majkl Daglas je profitirao, ja nisam

Prošlo je skoro 30 godina otkako je Šeron Stoun odigrala legendarnu ulogu Ketrin Tremel u filmu "Niske strasti". Iako joj je to donijelo svjetsku slavu, nije previše zaradila.

Naime, u razgovoru za CBC, gdje je promovisala svoje nove memoare pod nazivom "The Beauty of Living Twice", Šeron je navela da nije materijajlno ovajdila od uloge u "Niskim strastima".

Iako nije htjela da kaže o kojoj se cifri radi, priča se da se navodno radi o svoti od pola miliona dolara.

S druge strane, Majkl Daglas, koji je uveliko bio filmska zvijezda, od uloge u "Niskim strastima" dobio je čak 14 miliona dolara.

"Nisam plaćena da glumim u 'Niskim strastima', dobila sam malo para. Majkl je zaradio 14 miliona dolara i bonuse. Nisam zaradila dovoljno novca da kupim haljinu za narednu dodjelu Oskara", rekla je Šeron, ali je navela da joj je uloga donijela svjetsku slavu.

Tokom razgovora, prisjetila se i neprijatnosti koju je doživjela na Filmskom festivalu u Kanu 1992. godine.

"Vratila sam se u hotel i sve moje stvari su bile ukradene sem odjeće koju nosam nosila na sebi. Moja kontaktna sočiva, traka iz filmske kamere, moja četkica za zube, sve je nestalo", rekla je Šeron Stoun.

Glumica ističe da je tada imala neviđenu popularnost, a da je tada veliku podršku imala od koleginice Širli Meklejn, koja, kako je Šeron rekla, tretirala poput ljudskog bića.

