Severina: Da sam htjela objaviti snimak seksa, bar bih se našminkala

Severina Kojić je progovorila o privatnom životu i otkrila mnoštvo manje poznatih pojedinosti. Iskreno je govorila da je kao djevojčica bila stidljiva i da nije mnogo govorila, a da ni danas ne voli da priča o sebi.

“Teško mi je da pričam o sebi, to nisam nikad naučila. Meni su se stvari iz privatnog života uvijek činile suvišne na pozornici. Zato sam i intervjue smatrala suvišnima”, rekla je pjevačica i napomenula da je možda vrijeme da bude malo otvorenija.

Krajem maja prvi put na društvenim mrežama progovorila je o borbi za starateljstvo nad sinom Aleksandrom, te je nakon godina tišine javnosti rekla šta misli o svojoj bivšoj ljubavi. Rekla je kako je “teško u tim trenucima ostati pribran, ali da se trudila”.

“Jedino što možete kad nema zrele komunikacije među ljudima je ignorisati to. Mislim da je zrela komunikacija uvijek moguća i uvijek treba na njoj raditi, ali nekim ljudima je potrebno manje, nekima malo više vremena. Vrijeme uvijek odradi svoje. Dok ne dođe dobro vrijeme, moramo proći kroz neke stvari koje su loše”, izjavila je.

Trud i rad na sebi je, poručila je Severina, jedini put prema sreći. Izjavila je da je shvatila kako je ključ u mijenjaju uzorka ponašanja koje je naslijedila od svojih roditelja.

“Mislim da se budimo s teškim mislima, a trebalo bi da nastojibimo da se budimo sa lijepim. Ništa nam se neće desiti, samo nas strah tjera da se ponašamo tako kako se ponašamo. Svi smo mi djeca nesrećnih roditelja. To je lako ispravljivo ako čovjek počne raditi na sebi, ako uključi svjesnost i prihvati odgovornost. To je zrelost. Prije sam to odbijala jer sam mislila da sam odrasla, ali ustvari uopšte nije tako. U zrelosti isto tako možeš biti zaigran”, tvrdi pjevačica.

Na možda najintimnije pitanje ‘koji je vaš najveći strah?’ slavna Splićanka otkrila je kako strah od javnog sramoćenja za nju ne postoji, jer je taj dio proživjela kada je procurio video snimak sa jahte.

O pričama da je taj video sama objavila rekla je:

“Bar bih se našminkala da sam to mislila objaviti”.

Otkrila je čega se najviše boji.

“Najveći strah mi je onaj od ostavljanja, od napuštanja i čini mi se da sam se uvijek trudila, čak i nauštrb sebe, zadržati ljude samo da ne budem ostavljena”, priznala je Seve.

(Story.rs)