Severina: Od oca svog djeteta dobila sam neslužbeni status ubice

​Severina Kojić na svom je Instagramu objavila naslovnicu Srpskog telegrafa na kojoj stoji ogroman naslov "Severina pokušala da ubije Milana", uz tvrdnju da policija istražuje napad.

Pjevačica je odlučila prekinuti dugogodišnju šutnju i odgovoriti ocu svome djeteta, ali i javnosti, na šokantne optužbe koje donosi spomenuti medij.

"U sudskoj borbi za svoje dijete, od njegovog oca dobila sam, pored do sada raznih epiteta i postavljanih ''dijagnoza'', i neslužbeni status ''ubojice'' u pokušaju oca djeteta. Razlog je jednostavan... Otac nije uspio dobiti odmah i sada ono što si je zacrtao od nadležnih hrvatskih institucija uključenih u postupak pa je, nezadovoljan i ljut nakon jučerašnjeg suda, ''pustio'' u javnost vijest o pokušaju njegova ubojstva od strane mene i to putem i uz pomoć mog supruga Igora. Da nije žalosno, bilo bi tragikomično čime se sve pojedinci služe u tzv. ''borbi'' na sudu, a sve pod krinkom najboljeg interesa svog djeteta, i da granice 'fair play-a' i interesa djeteta tu nema, već je cilj totalno uništenje mene i kao majke i kao javne osobe", započela je pjevačica.

Severina je napisala i da je svakome jasno da je to plaćeni oglas i da, ako treba, radi pobjede majku treba proglasiti i ubicom.

"Nisam ubica niti ću to postati, ja sam samo Severina koja se ne ljuti na navedene pojedince, jer nisu oni krivi što im sustav, koji ne funkcionira, dozvoljava da rade što hoće uz pomoć novaca... Neću podnijeti niti nikakve tužbe radi navedenog plaćenog ''oglasa'' u novinama, jer je svakome jasno kakva to osoba radi i može raditi, i to svom djetetu, a ja ću i dalje biti majka svom djetetu i samo Severina. Kako jedna pjesma kaže ''daleko mu kuća..'', zaključila je Severina.