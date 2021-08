Severina: Znam da nije gotovo, ali znam i da dijete dolazi kući

​Severina (49) je dobila zajedničko starateljstvo nad sinom Aleksandrom, koji je posljednjih 20 mjeseci živio sa svojim ocem, srpskim biznismenom Milanom Popovićem, potvrdio je pjevačicin advokat Mate Matić.

Povodom ovoga se oglasila i Severina, koja je prokomentarisala presudu Županijskog suda u Splitu.

"Presuda govori o tome da nikada nije postojao razlog da mi se oduzima dijete. Mreža uhodanih pojedinaca priuštila mi je 20 mjeseci tuge i 8 godina sudskog pakla. Znam da nije gotovo, ali znam i da dijete dolazi kući makar na pola vremena. Bitka je dobijena i hvala svima koji su uz mene, koji su vjerovali u sistem i poštenje", navodi se u Severininoj izjavi koju je poslao njen PR.

"Županijski sud u Splitu odlučio je vratiti dijete Severini. Odlučeno je da će dijete pola vremena provoditi s majkom, a pola s ocem, odnosno da će imati zajedničko starateljstvo nad djetetom. Preostaje nam da vidimo hoće li se roditelji uspjeti dogovoriti ili će sud precizirati detalje", rekao je ovim povodom pjevačicin advokat.

"Odluku nisam vidio, ali je definitivno to - to. To je bio dio našeg zahtijeva, da ravnopravno starateljstvo imaju majka i otac, s tim da je odlučeno da će prebivalište djeteta biti kod majke", dodao je Matić.

Kako smo prethodno pisali, Severina je vijest o sinu i starateljstvu saopštila publici na nastupu u Crnoj Gori.

"Ne mogu da vam kažem o čemu se radi, ali vratilo se dijete doma. Vi prvi znate, nije još ni objavljeno. Hvala na podršci svima. Sa veseljem pjevamo", rekla je Severina.

Podsjetimo, sud je krajem 2019. godine donio pravovremenu mjeru prema kojoj je odlučeno da dijete koje je dobila sa Milanom živi s ocem. U skladu s tom odlukom Severina je sina imala pravo da viđa dva puta nedjeljno i svakog drugog vikenda, kao i praznicima.

Severina i Milan su se nedavno pojavili na Županijskom sudu u Splitu, na ročištu u kojem se odlučivalo o starateljstvu nad njihovim zajedničkim sinom. Popović nije davao izjave, a Severina je izjavila kako se nada da će sina viđati češće.

"Jako sam tužna. 20 mjeseci moje dijete je bez majke i ja sam bez djeteta pod jako neobičnim okolnostima, ali vjerujem u pravdu i nadam se da će biti sve u redu", rekla je tada Severina.

