Severina iznenadila tjelohranitelja na koncertu u Vinkovcima

Severina je koncertom zatvorila 56. Vinkovačke jeseni, a tokom nastupa je krenuo pljusak. Ipak, pjevačicu to nije spriječilo da nastavi animirati publiku s pozornice.

"Nothing compares to you, Vinkovci… Što je kiša više padala, vi ste bili sve glasniji. Kažu 'nikad puniji trg', a meni puno srce. Hvala, dragi moji Vinkovci, trebali ste mi", napisala je uz snimku.

Video prikazuje i trenutak kad Severinin tjelohranitelj dolazi na pozornicu i nudi joj kišobran te ostaje iznenađen kad ona kišobran odbije. "Ne?" može se primijetiti da govori tjelohranitelj u čudu.

"I ti si nama trebala", "Koliko pozitive", "Svaka čast, prava profesionalka", pisali su joj obožavaoci u komentarima, prenosi Index.hr.

Inače, Severina se nedavno snimkom oprostila od dugogodišnje suradnice Marine Tucaković. Objavila je video s jedne njihove zajedničke večere i poručila da će je "zauvijek takvu pamtiti".