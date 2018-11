Severina najavila novi album

Divno mi je podijeliti s vama osjećaj da sam završila sa snimanjem albuma. U to ime evo i jedan #HALO selfie Hvala svima koji ste me podržavali, s nestrpljenjem čekali i pisali “kad će?”, ljutkali se, ali uvijek pjesme traže svoje pravo vrijeme, nikad ja. A na pjesme se ne možete ljutiti. Pogotovo ne na ove koje sam sad snimila... Na albumu će se osim pjesama Kao, Otrove, Mrtav bez mene, Tutorial, Unaprijed gotovo i Magija, naći još 7 novih pjesama. Uskoro... Kroz desetak dana ću objaviti datum izlaska albuma... #majkemi #tomoradajemagijabebo #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina

