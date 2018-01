Severina nakon 17 godina ponovno zagrlila djevojčicu iz svog spota

@blue.iris_24 tražila sam te godinama, a sada si ti našla mene... Kao što sam ja tebe one 2001. godine na otoku... Smišnu, zaigranu, pametnu, istu... Kad sam te pozvala da snimaš sa mnom spot za 'Virujen u te'... Mama ti nije vjerovala, ali te dovela sutradan sa sestrom @vukusicariana... Hvala tvojoj mami na tebi, u mom si srcu zauvijek Sva djeca koju sam svih ovih godina takla i zagrlila su moja djeca, jer su mi svoje rukice pružala srcem i zauvijek, zauvijek ostala u meni... Njihove ruke, obrazi, riječi i poljupci su ostali urezani na mojoj koži kao male nevidljive tetovaže... Imam puno djece, sva sam istetovirana njima... Ona je jedna od njih... #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #virujenute #severina, a jedno dite mi i snimalo @damirakalajzic

