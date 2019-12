Severina ne da Milanu pasoš njihovog sina?

Pjevačica Severina Kojić prije nedjelju danan predala je sina Aleksandra njegovom ocu Milanu Popoviću, nakon pravosnažne odluke suda da srpskom biznismenu pripadne starateljstvo nad njihovim djetetom.

Međutim, kako pišu mediji u Srbiji, Severina Kojić, sada navodno ne da pasoš djetetu, spriječavajući ga i da ide na odmor sa školom i da vidi rodbinu van Hrvatske.

Ovaj potez Severine sve je začudio jer su ona i Milan u bezbroj navrata razmijenjivali taj pasoš – kada god bi sa djetetom neko od njih putovao van Hrvatske, piše "Srpski telegraf". Pomenuti list navodi kako Aleksandar sada da ne može da ide na odmor sa djecom iz svoje škole, ali mu je i uskraćena mogućnost da vidi braću u Srbiji!

Popović je navodno preduzeo sve u skladu sa zakonom kako bi zaštitio interese djeteta, odnosno kako bi Severina predala sinovljev pasoš, što je dužna da uradi po presudi suda.

Inače, Severina je nakon odluke suda, da Aleksandra daje na starateljstvo ocu, govorila za regionalni medij.

"Sve sam očekivala, ali samo ne ovo. Istina, bojala sam se, pogotovu nakon tog zadnjeg ročišta i to iščekivanje odluke je bilo najgore. Ali, sada me više ničeg nije strah. U životu sam doživjela dosta stvari zbog kojih sam se najčešće sramila zbog drugih, rijetko zbog sebe. Ali, to je život i ovo je takođe jedno veliko iskušenje koje ću svakako izdržati jer mom djetetu trebam onakva kakva ja jesam, a to je dobra, zdrava i prisebna majka, bez obzira na to šta piše u toj presudi. To su samo neka slova. Ja sam prije svega ponosna na svoje dijete", rekla je nedavno pjevačica.