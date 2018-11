Severina o golišavim fotografijama: Obučena ili gola, baš sam dobra ženska

Nedavno mi je bivši partner prijetio nekim golišavim fotkama, potom su ih i objavili. Ostala sam cool jer me dvaput ista stvar ne može pogoditi. To nije lijep čovjek, rekla je Severina Kojić (46).

Vijest, a i gole fotografije na kojima je navodno pjevačica, prenijeli su krajem avgusta svi srpski mediji. Fotografije su se proširile brzinom munje i odmah postale vruća tema i u Hrvatskoj. Iz Severininog tima saopštili su da su odmah poduzeli sve pravne radnje za zaštitu njenih interesa.

Tako su postupili i kad su u oktobru mediji ponovno tvrdili da imaju njene gole fotografije.

"Ovakve osvete bivših partnera, namještaljke i pokušaji diskreditacije nisu ništa novo. Postavlja se pitanje gdje su tome granice i kojim će se još sredstvima poslužiti. Još jutros smo poduzeli sve da zaštitimo Severinu", ispričao je tad njen menadžer Tomislav Petrović.

Oba puta Severina je bila bez komentara na objave. Sad se ipak predomislila.

"Kad su izašle ove slike mene k’o od majke rođene u pozi Rembrandtovih lipotica, odmah sam nazvala Tomicu i rekla mu da te fotke lipo stavi na omot CD-a jer da će se sa njima puno bolje prodavat od ovih naših obučenih. Obučena ili gola, baš sam dobra ženska", ispričala je Seve za Appeal, magazin o estetici. Zbog nastupa i putovanja, žali se, često je bole leđa. Stoga si najviše voli priuštiti masažu.

"Ponekad bih se danima mogla masirati bez prestanka. Katkad imam osjećaj da me sve boli. Jednom sam rekla da ću se istetovirati po svim točkama gdje me boli pa neka samo to masiraju. Ali bila bih cijela tetovirana", rekla je.

Iako mnogi misle drukčije, pjevačica već godinama ne maže svoje tijelo posebnim kremama. Tvrdi da se teško naviknuti na takvo što, ali nakon dva mjeseca koža shvati.

"Svaki tjedan idem na poseban tretman lica, koji uključuje posebne masaže za lice i to je to. Ništa specijalno. Imam piling za lice kojim operem lice prije nanošenja kreme" kaže Severina.

Kod kuće koristi samo prirodna sredstva, od paste za zube do šampona. Otkrila je i da ne pije vodu prije nego što je ozonizira ili eventualno popije destilovanu.

"Bitna mi je voda. Čista voda je superhrana, pa ja pijem ozoniziranu vodu. Koristim namirnice kupljene na placu, kod kumica. Bitno je hraniti se zdravo i tad će i koža biti prekrasna. Izbaciti treba i brašno, šećer i sol, za početak", objasnila je svoje prehrambene navike.

Iako je na pragu 50., obožavaoci, tvrdi pjevačica u intervjuu za Appeal, naveliko hvale njen izgled. Ona za sve “krivi” lijepo i zdravo starenje uz redovitu vježbu.