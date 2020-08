Severina objavila fotografiju u kupaćem i otkrila novi moto

Popularna pevjačica, Severina Vučković, na Instagramu je objavila vruću fotografiju s ljetovanja na Korčuli, uz moto: "YOLO".

"Leti visoko, a njen novi moto je YOLO" , napisala je uz svoju novu sliku na kojoj se vidi u seksi crnom kupaćem kostimu kako stoji na ljuljašci koja se nalazi usred vode, prenosi B92.

YOLO je skraćenica za "you only live once" ("samo jednom se živi"), takođe to je stih iz njene pjesme Magija.

Iako ima 47, Severina i dalje besprekorno izgleda što svakako dokazuje i ova fotka.

Kometara na njen izgled je mnogo ali nekima je, čini se, malo zasmetalo što s njom nema supruga Igora.

"Kao devojčurak", "Ne znam kako ona ovako dobro izgleda", "Nikad zgodnija", "Sve super, sve je ok, al bez Igora nije za pet, fali", bili su neki od komentara.

Severina, inače, nakon glasina o razvodu ljetuje bez muža kojem je uputila javnu čestitku za 33. rođendan.