Severina otkrila tajnu savršene linije: Mnoge iznenadilo šta jede za doručak

Pjevačica Severina Vučković (51) godinama održava istu težinu. U jednom trenutku imala je 63 kilograma, ali brzo je uspjela smršati i sada ima 56 kilograma. Njen konfekcijski broj je 36, a mjere su joj 95-61-95. Tako je već godinama, iako ne ide u teretanu. Kako je otkrila, smatra da zbog mnogobrojnih nastupa njeno tijelo treba odmor.

“Dovoljno mi je da jednom tjedno radim vježbe, a kada se spremam za turneju, tada treniram tri do četiri puta tjedno. Vježbam ravnomjerno i opterećujem cijelo tijelo, a za savršenu stražnjicu radim čučnjeve. Svim ženama bih preporučila da rade po 100 čučnjeva dnevno i modna pista je njihova”, rekla je pjevačica za Pink.

Ishrana pjevačice se pretežno sastoji od sirovog voća i povrća.

“Trudim se da ne unosim toksine u tijelo i čini mi se da sam na dobrom putu da ih potpuno izbacim iz prehrane. Pošto obožavam voće i povrće, u posljednje vrijeme jedem samo to. Čim ustanem, popijem smoothie u koji stavim mrkvu, ciklu, maline, jagode, borovnice, kupine i bademovo mlijeko. Ponekad dodam malo banane da bude gušće. Taj obrok me zasiti pa nisam gladna do ručka”, rekla je, prenosi Dnevnik.hr.

Pjevačica za doručak pojede troje jaja, za ručak file ribe, a za večeru voće. Omiljeno jelo joj je sushi, a kad je bila u fazi mršavljenja redovito je jela ribu. Inače, jaja su jedna od najboljih namirnica ako želite smršati. Imaju puno proteina koji su potrebni za izgradnju mišića, malo ugljenihidrata, vrlo malo kalorija i prepuna su vitamina. Odličan su izvor vitamina D koji pomaže pri sagorijevanju masti.

Naime, pjevačica je jednom u intervjuu 2019. godine za Exkluziv otkrila svoj ‘recept’ koji, zapravo, uopšte nije teško slijediti.

“Ja jako volim jesti puno voća, ali i povrća. Ustvari – jedem sve. U posljednje vrijeme jako puno voća, a sada mi odgovara sve šumsko voće, dinje, lubenice”, otkrila je i dodala da joj u održavanju linije pomažu i navike koje je usvojila kroz godine.

Inače, ključ za tajnu kako i nakon kasnih 30-tih bedra održati u formi i bez celulita prije svega se nalazi u vježbanju. Funkcionalni trening usmjeren na jačanje snage mišića i postizanje kondicijske izdržljivosti, način je na koji Severina tijelo priprema za naporne scenske nastupe. Njegov rezultat je izvrsna tjelesna forma s pažnjom usmjerenom na izdužene i čvrste bedrene mišiće.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.