Severina se sa zgodnim saradnikom pojavila na promociji knjige

Pjevačica Severina se pojavila na promociji knjige Dimitrija Popovića "Likovni zapisi u doba korone". Promocija se održavala u KBC-u Dubrava, a pjevačica se pojavila u društvu svog saradnika, producenta iz Srbije Filipa Miletića.

S njima se na početku mogao vidjeti i Severinin menadžer Tomica Petrović. Severina i Filip sjedili su zajedno u prvom redu i uživali u umjetnosti.

Pjevačica je pažnju plijenila u ljubičastoj kožnoj kombinaciji koju je uparila sa zelenom torbicom.

Miletić i Severina veoma su bliski suradnici, a on je početkom godine dao naslutiti i da zajedno rade na njenom novom albumu. Severina je Filipu znala i čestitati rođendan preko društvenih mreža, a nedavno je otkrila i da su se družili i ovog ljeta.

"Znate one pjesme Italiana, Grad bez ljudi, Uno momento, Brad Pitt... i ostale... To je skladao ovaj ozbiljan profesor klavira, kojeg možete sresti samo po beogradskim knjižnicama i popodnevnoj šetnji Kalemegdanom... Dragi Filipe, rijetko se sreću takvi talenti i takvi ljudi. Sretan rođendan, dragi moj, i moje saučešće tvojim tridesetima", napisala mu je jednom prilikom.

"Pa ja najbolje radim sa Severinom. Nas dvoje smo najbolje kliknuli što se tiče saradnje. Imamo isti pogled na svet. Ona veruje u ono što radimo i želi se menjati, što je jako važno za pevača", rekao je producent nedavno za srpske medije, prenosi Index.

"Nakon što me isplati, ona nema obavezu nigde me spomenuti, a ona hvali svoje ljude i to je još jedna stvar koja je razlikuje od drugih. Imamo prijateljsku ljubav i nikakvu drugu osim te. Slika je nastala spontano, a naslovi u novinama nisu tačni", dodao je još.