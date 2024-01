Severinin advokat: To je traumatično i nije u skladu s pravilima suđenja

Severinin advokat, Jasminka Biloš s Jelenom Bokun komentarisala je reakcije Vrhovnog suda na izjave predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića koji je rekao da je pjevačica "popularna i imućna, a ne mala i nemoćna ženica", ali i cijeli taj slučaj koji traje već dugih 11 godina.

"Mogu reći da je reakcija Vrhovnog suda koja je na neki način obrazložila istup predsjednika Vrhovnog suda dobrodošla. Ona je korektna i na neki način mislim da je to izvinjenje, iako direktno nije tako rečeno. Ali kako je predsjednik rekao da mu je žao, znači da se izvinjava i Severini i svim oni sitnim i nemoćnim, ali i svim moćnim i imućnim ženama. Vjerujem da lično nije mislio diskriminirati, ali njegova prva izjava nije bila dobro prihvaćena. Što se tiče ostalih izjava koje su se pojavile u medijima, mislim da je demokratsko pravo izjašnjavanje građana o nekom pitanju”, rekla je Bilošova.

Ona navodi kako smatra da Vrhovni sud kao tijelo javne vlasti, mora prihvatiti pravo javnosti na kritiku.

"To se se dosad nije događalo i to na neki način otvara neku novu praksu da sebi sudije daju slobodu komentarisanja odluka koje su donijeli. Ako nastane takva praksa da svaki sudija koji se osjeti povrijeđenim javnom riječi, komentariše to, biće zanimljivo pratiti takve slučajeve. Građani imaju pravo na kritiku. Oni koji imaju različita pravna mišljenja, nije korektno prozivati kvazi pravnicima", kazala je.

Biloš navodi da se u Severinom slučaju ne radi o jednom postupku.

"To nije samo jedan postupak. Vezano za starateljstvo, bilo je preko 60, možda i preko 100 postupaka koji su svi u konačnici bazično temeljeni na odluci o starateljstvu. To je sigurno traumatično i nije u načelu s pravilima pravednog suđenja i suđenja u razumnom roku. Odluka Vrhovnog suda je odmogla na način da se odlučivanje županijskog suda i preispitivanjem prvostepene presude vraća na odluku iz 2019. godine. Županijski sud preispituje odluku iz 2019. godine, a nakon toga su došli drugi postupci i odluke. To je apsurd. Neki postupci se paralelno vode. Ovo su stvarno nevjerovatne situacije, ne može se predvidjeti kako će to dalje izgledati. Iako se poziva na interes djeteta, to sigurno nije interes djeteta”, zaključila je Biloš, prenosi "N1".

