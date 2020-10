Sin Bore Drljače nije ispunio njegovu posljednju želju

Stariji sin nedavno preminulog pevača Bore Drljače, Vladimir Drljača neutješan je zbog nakon očeve smrti, a sada je otkrio sve o njihovom odnosu.

"Žao mi je što nisam bio bliži s ocem. Sada, da imam priliku, možda bih ga pitao neke stvari i pokušavao da ga otvorim. Mnoge stvari je, nažalost, odneo u grob. Bora nije bio čovek koji priča o osećanjima, o odrastaju i životu uopšte, bio je mnogo zatvoreniji i imao je svoj svet, ali sam svestan da je to posledica njegovog odrastanja bez majke. Kad čovek raste bez majke, ostane uskraćen za toplinu i fali mu jedna polovina, pogotovo kad i ne upoznaš majku i nemaš ni njenu sliku. To se kasnije neminovno reflektuje na odnose koje on gradi", rekao je on na samom početku razgovora.

On kaže da Bora nije izgledao bolesno do posljednjeg dana, pa se tako i nije predajao.

"Užasno me je pogodila očeva smrt. Mislio sam da će uspeti da savlada zdravstvene probleme i da će da živi 100 godina. Nije izgledao bolesno do pred kraj. Imao je snage i volje. Verovao sam da će da peva do 90 godina. Bora je bio razuman čovek i shvatio je da mu se bliži kraj i dok smo se vozili, rekao mi je: "Gotov sam, izgleda", a ja sam mu odgovorio: "Ajde, nemoj da se predaješ". Međutim, to je bila rapidna bolest - maligni melanom. Sve je krenulo kad je odstranio bubreg. Posle je slučajno otkrio promenu na debelom crevu i to je operisao i odatle kreće sve da se komplikuje. Načeo se, što bi rekli ljudi", kaže Vladimir.

Drljača je priznao i da mu je veoma žao što ocu nije podario unuče, što je bila njegova najveća želja.

"Eto, nije se dalo da ga obradujemo onim što je želeo poslednjih godina i što je čekao. Nismo dobili dete, ali, ako bog da, da dobijemo sina, dali bismo mu dedino ime", rekao je Vlada, ne skrivajući da mu je veoma stalo da porodica Drljača dobije novog Boru, koji će nasljediti lozu slavnog dede.

Podsjetimo, Bora Drljača preminuo je 11. oktobra, u 80. godini života, nakon duge i teške bolesti.

(Alo.rs)