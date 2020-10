Sin glumca Nikolasa Lindhersta, popularnog Rodnija iz serije "Mućke" pronađen je mrtav, prenosi "Mirror".

Arči je imao samo 19 godina i nađen je mrtav u stanu.

Njegova majka napisala je njegovom drugu na Instagramu da će on uvijek paziti na njih.

rip archie lyndhurst. im in so much shock. u made watching so awkward for me so enjoyable, thank you. rest easy. my thoughts go out to his family and friends including nicholas & lucy. pic.twitter.com/WzZAX1a3XW