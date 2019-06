Sin bivšeg golmana Zvezde otkrio gdje je bio dok se tragalo za njim

"Auto je stao, a ja sam u napadu panike šta će mi otac reći želeo da pobegnem od svega. Otišao sam u šumu, gde sam prespavao tu noć dok je padala kiša."

Ovim riječima za "Blic", u sigurnosti svog doma i okružen porodicom, govori Mladen Milojević (22), sin proslavljenog golmana Crvene zvezde Zvonka Milojevića, za kojim se tragalo više od 30 sati, tokom 31. maja i 1. juna.

Naime, Mladen je u petak krenuo iz Jagodine u Sopot kod babe i ujaka kako bi se sklonio od problema sa djevojkom i fakultetom. Međutim, u Umčarima sivi audi A6 je stao u blizini naplatne rampe.

"Krenuo sam na put i promašio sam izlaz. Stao sam na sledećem izlazu, međutim, auto nije hteo da krene i ja sam ga stavio na 'neutral', ostavio na tom mestu i krenuo da potražim pomoć kod majstora" kaže Mladen i dodaje:

"Tada sam se uspaničio, jer je to očev auto i u napadu panike želeo sam da pobegnem od svega. Otišao sam u šumu, jer sam hteo da budem sam i prespavao noć tu, dok je padala kiša. Sutradan sam se probudio u šumi, kiša je i dalje padala i nastavio sam dalje da lutam".

On je izašao na auto-put kod Mihajlovca, desetak kilometara dalje od Umčara.

"Kod autoputa sam stao i zaspao sam ispod nadvožnjaka. Na tom mestu me je pronašla smederevska policija i odvezla u stanicu. Ne bih ovo više nikada ponovio, jer sam video da sam povredio oca, majku, sestru i prijatelje", kaže mladić.

Zvonko Milojević, Mladenov otac, kaže za "Blic" da je sin u subotu uveče pronađen hladan, mokar i iscrpljen. Dan kasnije, on se, prema njegovim riječima, osjeća dobro i psihički i fizički.

"Upravo ručam sa sinom, posle svih peripetija, ovo je najslađi ručak u mom životu. Hvala bogu, svi smo sada na broju, tako da sreći posle svega nema kraja", rekao je Milojević.

Mladenov otac detaljnije je objasnio zašto je njegov sin odlučio u petak da krene u Sopot.

"Veče pre toga Mladen je raskinuo sa devojkom. Takođe, imao je problema i na fakultetu, nije položio ispite koje je mislio da će položiti i skupilo mu se sve u glavi i želeo je da pobegne od svega i da se malo izoluje. S tom namerom krenuo je kod bake u Sopot, kada mu se dogodio problem sa autom. Uplašio se jer zna koliko mi je kao invalidu auto sve i bojao se da ću ga kritikovati. Međutim, on nije znao da se auto automatski pali i gasi zbog štednje goriva i da nije pokvaren. Osećajan je i brižan i to je jedini razlog zbog čega je pobegao u šumu ne znajući da će tako sve poremetiti. Na sreću, sve je prošlo kako treba i to će biti jedna velika životna lekcija", kaže Zvonko Milojević.

Za mladenom tragali helikopteri

Nestanak Mladena Milojevića prijavila je policiji njegova porodica 31. maja oko 19 sati, a preko društvenih mreža apelovala je na sve koji ga vide ili imaju neku informaciju o njemu da se jave.

Policija se uključila u potragu za mladićem, angažovani su i psi tragači, a helikopter MUP-a nadlijetao je šire područje Umčara. Kamere u blizini naplatne rampe na kojoj mu se pokvario automobil zabilježile su njegov odlazak od vozila oko 13 sati, a potom i pred jednim auto-servisom. Audi je pronađen nedaleko od naplatne rampe.

(Blic.rs)