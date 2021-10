Sin para Bekam postao predmet ismijavanja na društvenim mrežama

Sin Viktorije i Dejvida Bekama, 22-godišnji Bruklin, postao je predmet ismijavanja na društvenim mrežama nakon što je gostovao u "Today Showu", gdje je planirao da pokaže svoje kulinarske sposobnosti.

Cjelokupna "drama" oko njegovog kuvanja nastala je kada je s publikom podijelio svoj "recept" za engleski doručak.

Mladi Bekam je voditeljima šoua ispričao da je tokom pandemije virusa korona razvio strast prema kuvanju, međutim čini se da ga veći dio publike nije ozbiljno shvatio, jer je umjesto engleskog doručka napravio regularni sendvič.

I could talk about this TODAY show segment of Brooklyn Beckham assembling a bacon sausage egg sandwich (on untoasted white bread) for hours pic.twitter.com/UxbrMQVnLq