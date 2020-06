Sinovi Lepe Brene imaju po dva imena, prijatelji im se rugali

Sinovi pjevačice Lepe Brene Stefan i Viktor uz srpska imena imaju i američka, iako su ona manje poznata.

Kako su obojica rođena u Americi, imaju srednja imena, pa im u dokumentima stoji Stefan Emerald i Viktor Ernest.

"Ta imena nam pišu u dokumentima, ali ja mislim da nema potrebe da ih eksponiramo. Čudna su. Ja sam rođen u Njujorku, a Viktor u Majamiju i kao i svi američki državljani, imamo to srednje ime", rekao je Stefan jednom prilikom.

Dodao je i da ne voli da ga zovu Emerald jer su se čak i njegovi najbliži prijatelji šalili na račun njegovog imena, prenijeli su regionalni mediji.

"Prijatelji me zezaju zbog toga kako se zovem. Kada ih nešto iznerviram kažu: 'Ajde, Esmeralda, smiri se, opusti se.' Mama mi je dala to ime i jednom sam je pitao: 'Zašto si mi dala to ime?'", otkrio je.