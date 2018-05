Skandal uoči vjenčanja: Otac Megan Markl podmetnuo lažne slike

Meghan Markle : Son père se prépare pour le mariage royal ________________________ Papa Thomas Markle conduira bien sa fille devant l'autel de la chapelle St George, Il révise donc avant de prendre son avion pour l'Angleterre. _________________________ Miss Meghan aurait quand même pu lui faire livrer un costume digne de ce nom...I am just saying. #meghanmarkle #princeharry #thomasmarkle #royalwedding #royals #britain #angleterre #queenelizabeth #reineelizabeth #ohohnews

A post shared by OhOh News (@ohohnews) on May 11, 2018 at 1:11pm PDT